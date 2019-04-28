تاونات..غرق شاب بسد الوحدة واستنفار تام لانتشال جثته

ع محياوي – هة بريس

أفادت مصادر “هبة بريس” ، أن شابا في عقده الثاني ينحدر من قلعة السراغنة، يعمل بإحدى المقاولات المكلفة بإعادة ترميم و تشييد الطرقات، لقي مصرعه اثر غرقه في حقينة سد الوحدة التابع لإقليم تاونات على مستوى قنطرة الورتزاغ، في ظروف وصفت بالغامضة.

هذا وتعيش المنطقة ، حسب ذات المصدر، حالة استنفار قصوى حيث تسابق عناصر الوقاية المدنية الزمن للعثور على جثة الغريق لانتشالها من السد بعدما عجزت على انتشال جثته في المرحلة الأولى نظرا لافتقارهم للمعدات الضرورية حسب ذات المصدر،

وينتظر أن تلتحق اليوم الأحد عناصر من فرقة ” الضفادع البشرية ” تابعة لمصالح الوقاية المدنية بفاس لمباشرة عملية البحث عن الجثة المفقودة، بينما تجري عناصر الدرك الملكي تحقيقا في الطريقة التي غرق بها هذا الشاب في ذات السد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0