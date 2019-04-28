طلبة كلية الطب بفاس يحتجون بالشموع ضد قرارات الوزارة

ع محياوي ـ هبة بريس

نظمت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان بالمغرب، مسيرة ووقفة احتجاجية بالشموع خاضها طلبة كلية الطب و طب الأسنان بفاس يوم أمس السبت 27 أبريل الجاري ليلا ، استمرارا وتجسيدا للإضراب المفتوح عن الدروس النظرية والتطبيقية والتداريب الاستشفائية ، و ضد القرارات التي اتخذتها وزارة الصحة ، وكذا من أجل تلبية طلباتهم التي تعنتت الوزارة الوصية في تحقيقها ” لا للخوصصة “.

الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها ، جاءت من أجل تحقيق مجموعة من المطالب التي تطالب بها التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب ، فبعد عدة جولات من الحوار مع وزارتي التعليم العالي والصحة ، وبعد تنزيل مشروع كليات الطب الخاصة، والشراكات المبرمة مع الجامعات العمومية التي تحيل على استغلال القطاع العمومي من طرف الخواص، من غير إشراك الطرف الأساسي في هذه العملية التقريرية المصيرية، والذي هو الطلبة امتثالا لمبدأ التشاركية الديموقراطية، لمْ تتوصّل الوزارة إلى حلّ ينهي أزمة أطباء المستقبل ويعيدهم إلى أقسام الدراسة.

و تجدر الاشارة، أن الطلبة الأطباء رفعوا ملفهم المطلبي لكل من وزيري التعليم العالي والصحة، يضم عدة نقاط أهمها: رفض المادتين 45 و48 من مشروع القانون الإطار رقم 51.17، باعتبار أنهما تكرّسان لسياسة الدولة في رفع يدها عن التعليم العمومي، وبالتالي ضرب مجانية التعليم والعديد من مكتسبات الطالب المغربي.

كما دعا الطلبة إلى تسريع الخروج بنص قانوني واضح يهم السلك الثالث من نظام الدراسات الطبية الجديد، مع إشراك التنسيقية الوطنية الممثلة لطلبة الطب وطب الأسنان في مراحل إعداد هذا القانون.

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