انطلاق الانتخابات التشريعية في إسبانيا

هبة بريس ـ وكالات

يختار اليوم الأحد الناخبون في إسبانيا رئيسا للحكومة في انتخابات يرجح أن يفوز فيها رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، المناهض لليمين المتطرف.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب اليميني القومي بزعامة سانتياغو أباسكال منافس سانشيز الرئيس، قد يحصل على أكثر من 10% من الأصوات ليشغل بذلك حوالي 30 مقعدا في مجلس النواب في بلد غاب عنه اليمين القومي منذ عهد الجنرال فرانسيسكو فرانكو المنتهي سنة 1975.

ورغم أن القضايا الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى الهجرة، تحتل مكانة مهمة في البرامج الانتخابية للقوى السياسية الإسبانية المتنافسة في الانتخابات البرلمانية المبكرة، تظل وحدة إسبانيا وخصوصا مسألة إقليم كتالونيا في مقدمة الأولويات، إلى جانب دعوة قوى سياسية إلى التخلص من مواد دستورية من عصر ما بعد الفاشية.

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