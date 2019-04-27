كرنفال الملتقى الدولي للورد العطري يحتفي بملكة الورود 2019 ويستعرض تقاليد المنطقة (صور)

هبة بريس- قلعة امكونة

هبة بريس – قلعة امكونة

في اطار فعاليات الدورة 57 للملتقى الدولي للورد العطري بقلعة مكونة، احتشدت مساء اليوم السبت 27 ابريل الجاري جماهير غفيرة ممثلة في ساكنة المدينة وزوارها بشارع محمد الخامس لمشاهدة موكب ملكة الورود 2019، الذي تتقدمه “سكينة بامزيل” رفقة وصيفتيها على متن سيارة مزركشة بالورد.

ويمثل الكرنفال مناسبة سنوية لاستعراض أبرز العادات والتقاليد المحلية، سواء في ما يتعلق بالفن أو الأزياء أو الحرف والصنائع التي تزخر بها المنطقة، مثل نسج الزرابي وصنع أواني الفخار، و أهازيج الفرق الفلكلورية المحلية .

الكرنفال التراثي عرف حضور عامل إقليم تنغير حسن الزيتوني، ورؤساء المصالح الخارجية، و المنتخبين و فعاليات المتجمع المدني .. التي تقاسمت مع الحضور لحظات الإحتفال بالدورة 57 للملتقى الدولي للورد العطري بقلعة مكونة.

وكانت ” سكينة بامزيل” قد توجت مساء أمس الجمعة بلقب ملكة جمال الورد 2019 بقلعة مكونة وذلك في إطار الانشطة الموازية للملتقى الدولي للورد العطري في دورته 57.

وتفوقت سكينة بامزيل المنحدرة من دوار “أيت عبو” بجماعة أيت سدرات السهل الغربية على عدد من الشابات المتباريات متبوعة بالشابة مريمة ايت توغا والشابة فاطمة الزهراء أعطى.

وتلقت المتوجة مباشرة بعد إعلان اسمها فائزا باللقب، عددا من الإنتقادات بسبب لون بشرتها السمراء، وصفها نشطاء من المنطقة بأنها عنصرية وهدفها الإساءة للشابة سكينة بامزيل.

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