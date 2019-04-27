القضاء الجزائري يستدعي مدير الأمن الوطني السابق ونجله

هبة بريس - وكالات

وجه القضاء الجزائري يوم السبت دعوة للمدير العام السابق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبد الغني هامل، للمثول أمام العدالة يوم الاثنين بحسبما أورده التلفزيون العمومي.

وأضاف المصدر نفسه أن هامل سيمثل مع نجله أمام قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة.

وسيمثل اللواء المتقاعد يوم الاثنين بتهم “أنشطة غير مشروعة، واستغلال النفوذ، ونهب عقارات، وسوء استخدام الوظيفة”.

ويعد اللواء المتقاعد عبد الغني هامل من أبرز رجالات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وقد أسندت له مهام قيادة الحرس الجمهوري وجهاز الدرك الوطني قبل أن يعين على رأس جهاز الأمن.

وانهيت مهام المسؤول الجزائري عقب قضية حجز الكوكايين بعد تصريحات انتقد فيها سير التحقيقات الإبتدائية وزعم حيازته ملفات فساد سيقدمها للعدالة قبل أن يتراجع عن تصريحاته.

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