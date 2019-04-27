المغرب يفوز بأبوجا ببطولة إفريقيا للأمم لكرة الطائرة الشاطئية

هبة بريس - و م ع

فاز المنتخب المغربي لكرة الطائرة الشاطئية (ذكور)، اليوم السبت بأبوجا، ببطولة إفريقيا للأمم للعبة (نيجيريا 2019).

وتغلب المنتخب المغربي الذي سبق وضمن التأهل لمونديال 2019 الذي سينظم في هامبورغ بألمانيا، في المباراة النهائية على نزيره الرواندي بجولتين مقابل لاشيء (21 – 16، 21 – 18).

ولم يخسر الفريق المغربي أي جولة طيلة أطوار هذه البطولة التي شارك فيها اثنا عشر بلدا هي المغرب واوغندا ورواندا وغامبيا وبنين ونيجيريا والسودان وجزر موريس والنيجر وكوت ديفوار ومصر وموزمبيق.

ويعد هذا ثاني لقب للمنتخب المغرب على الساحة الإفريقية بقيادة اللاعب الدولي السابق رشيد بوشدوق، بعد لقب سنة 2017.

وفاز في مباراة الترتيب برسم هذه البطولة المنتخب الموزمبيقي على نظيره السيراليوني بجولتين مقابل لاشيء.

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