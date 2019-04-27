المغرب وهندوراس عازمان على تعزيز علاقاتهما الثنائية

هبة بريس - و م ع

اتفق المغرب وهندوراس على بذل المزيد من الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال مشاريع ملموسة، وذلك في إطار التعاون ثلاثي الأطراف (المغرب -هندوراس -إفريقيا).

وأعرب الجانبان خلال اجتماع عمل جمع ، يوم الخميس في تيغوسيغالبا ، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، مونية بوستة ، بنائبي وزيري الخارجية، والتعاون الدولي ،على التوالي، خوسيه إسياس باراهونا هيريرا و نورما أليجرا سيراتو ، عن ارتياحهما للمستوى المتميز لعلاقات التعاون الثنائية، وأبديا عزمهما على مواصلة تعزيز هذه العلاقات، لا سيما في مجالات الصحة والبيئة والتنمية البشرية والمساواة بين الجنسين والهجرة.

و ذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية في هندوراس أن البلدين اتفقا أيضا على بلورة برامج ملموسة للتعاون الثنائي وإقامة علاقات شراكة حقيقية ، لا سيما في مجالي الاقتصاد والتجارة .

وخلال هذا الاجتماع الذي حضره سفير المغرب لدى غواتيمالا ،طارق اللواجري ، عرض الجانب المغربي مضمون المبادرة المغربية للحكم الذاتي كإطار لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وبهذه المناسبة ، أخذت هندوراس علما، وباهتمام بهذه المبادرة الرامية إلى إيجاد حل سياسي عادل يحقق رفاهية المنطقة وازدهارها.

كما أكد الجانبان على ضرورة تنفيذ خطة عمل مشتركة متعددة القطاعات للارتقاء بالعلاقات الثنائية الى شراكة حقيقية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقد نوه المسؤولون بهندوراس بالدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أمير المؤمنين ، في تعزيز الحوار بين الأديان وإشاعة قيم التسامح والسلام.

وشاركت السيدة بوستة، التي تقوم بجولة في أمريكا الوسطى من 23 إلى 26 أبريل الجاري، في الدورة الأولى لمنتدى المغرب – نظام التكامل بأمريكا الوسطى (سيكا)،التي انعقدت الثلاثاء بالعاصمة غواتيمالا، بهدف بحث آليات وسبل تعزيز نموذج للتعاون جنوب-جنوب

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