مصادر تشيد بتدخل “الاستقلاليين” بعد تعليق اساتذة التعاقد لاضرابهم

لبنى أبروك – هبة بريس

كشفت مصادر من التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، عن تعليق الاضراب عن العمل، والالتحاق بالحجرات الدراسية، واستكمال التواصل مع الجهات المعنية للتوصل لاتفاق يرضي كافة الأفراد.

وأفادت ذات المصادر، في حديث مع هبة بريس، أن الأساتذة قرروا تعليق الاضراب وفتح الحجرة الدراسية بدءا من يوم الاثنين، بعد اجتماعات ولقاءات مكثفة عقدتها وخلصت الى ضرورة تغليب مصلحة الوطن والتلاميذ أولا.

من جهتها، أشادت مصادر بتدخل الفريق الاستقلالي للتوسط في الملف وحله في أقرب الاجال، لافتا الى اللقاء الذي عقده فريق الحزب بمجلس النواب والمستشارين مع لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس الوطني لأساتذة المتعاقدين لتجاوز الازمة.

واعتبرت ذات المصادر، أن تدخل الفريق الاستقلالي الذي قام بدور الأغلبية رغم اصطفافه بالمعارضة، وتحرك بشكل ايجابي متجاوزا الحسابات السياسية والصراعات الحزبية، أعطى ثماره وتوج بحل مبدئي للأزمة وانفراج مبشر.

وطالبت ذات المصادر، فريق حزب “الميزان” بمواصلة تدخله الى حين حل الملف بشكل نهائي وطيه، دون الاكتراث الى مناوشات وتعليقات بعض الجهات الحزبية التي تسعى الى اثارة الفوضى والاستمرار باستفزاز مشاعر المضربين والرأي العام.

هذا ويشار الى أن عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، عقد ليلة الخميس لقاء وساطة مع لجنة الحوار المنبقة عن التنسيقية.

وناشد الفريق الاستقلالي كل من الأساتذة المضربين بالرجوع إلى مقرات عملهم بدءا من الاثنين 29 أبريل، والوزارة إلى استئناف الحوار حول الملف في شموليته والتراجع عن التدابير الزجرية والعزل، وتوقيف امتحان التأهيل المهني إلى حين إيجاد حل للملف عن طريق الحوار وإرجاع المطرودين، بالإضافة إلى صرف الأجور الموقوفة.

وعبر الفريق الاستقلالي عن أمله في الإسراع بإيجاد حل نهائي ومقبول لهذا الملف بما ينتصر للمصلحة العامة للوطن.

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