بنعبدالله :”اتفاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة و”الباطرونا” يضم مكتسبات ماشي ساهلة”

هبة بريس – الرباط

اعتبر نبيل بنعبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية ، ان الاحزاب السياسية مطالبة في الوقت الحالي باعطاء نفس جديد للحياة السياسية .

واضاف بنعبد الله خلال مشاركته في الندوة الوطنية لشبيبة العدالة والتنمية حول موضوع: العمل السياسي بين تعزيز الإصلاح ومخاطر التبخيس، نظمتها في إطار حملتها الوطنية الـ15، مساء أمس الجمعة 26 أبريل بالرباط، أن انخراط المواطن المغربي في العمل السياسي مقرون بالمشاريع والبرامج السياسية الواضحة التي تروم تغيير وضعية الناس .

وأردف الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية ان اتفاق الحوار الاجتماعي الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية و”الباطرونا” ، يعد مكتسبا هائلا للمواطنات والمواطنين واصفا اياه ب المكتسب “ماشي ساهل” .

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