تاوريرت.. رجل أمن يتعرض لإعتداء بعد محاولة توقيف لص قاصر

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هبة بريس – وجدة
تعرض رجل أمن أمس الجمعة 26 أبريل الجاري لاعتداء من طرف قاصر بحي التقدم بتاوريرت أثناء محاولة توقيفه.
وافاد مصدر مطلع لموقع “هبة بريس” ، أن القاصر“خ.ح” ( 16 سنة)، كان موضوع شكاية سرقة، و حاول رجل الأمن “م.خ” إيقافه فوق أحد أسطح المباني ليباغته المعتدي بعصا ويصيبه بجروح خطيرة على مستوى الرأس.
ونقل رجل الأمن الى المستشفى الإقليمي لتاوريرت لتلقي العلاجات ، فيما هرب المعتدي عبر أسطح المنازل اثناء محاولة القبض عليه من طرف العناصر الأمنية.
هذا وتفيد المصادر على أن المعتدي له سوابق عدلية و مازال في حالة فرار.
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