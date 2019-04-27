تاونات..تلميذة تضع حدا لحياتها فوق عمود كهربائي ” صور “

نُشر بتاريخ :  2019-04-27 - 19:08
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ع.محياوي – هبة بريس

لقيت فتاة  تبلغ من العمر 15 سنة مصرعها امس الجمعة في ظروف غامضة، إثر تعرضها لصعقة كهربائية أثناء تسلقها لعمود كهربائي متوسط الضغط بدوار ” مرقوم ”  التابع لجماعة خلالفة  إقليم تاونات .

ووفق مصدرلـ ” هبة بريس ” فالضحية، كانت تتابع دراستها بالتعليم الثانوي الإعدادي ،  كانترفقة شقيق لها ترعى قطيع من الغنم بالجماعة المذكورة لتقدم بعدها على الامتحار في ظروف لازالت غامضة  .

و فور علهم بالحادث ، حلت على الفور عناصر الدرك الملكي و السلطات المحلية  الى عين المكان ، بما فيها عناصر المكتب الوطني للكهرباء ” قسم التوزيع بتاونات التي عمدت الى قطع الثيار الكهربائي  لتسهيل المأمورية للقيام بالمتعين في محضر قانوني ، فيما تم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة للكشف على حيثيات و ملابسات هذا الحادث.

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