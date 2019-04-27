أساتذة التعاقد يُعلقون اضرابهم مؤقتا ويعودون للاقسام

هبة بريس - الرباط

أفادت مصادر متطابقة من داخل التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض علبهم التعاقد ، أن الاخيرة بصدد اعداد بيان مساء اليوم السبت 27 ابريل الجاري ، تعلن من خلالها عن تعليق الاضارب الذي استمر لازيد من شهرين ، والعودة الى الاقسام .

وأضافت المصادر ذاتها ان المجلس الوطني للتنسيقية ، وبعد عقده لاجتماعات وصفت بالماراطونية من اجل تدارس مخرجات الحوار الذي دار بين النقابات الاكثر تمثيلية والوزارة الوصية ، تمخض عنه قرار تعليق الاضراب مؤقتا وفق شروط ستكشف عنها التنسيقية في الساعات القليلة القادمة .

وكانت وزارة التربية الوطنية قد قررت إلغاء الحوار الذي كان مرتقبا عقده مع النقابات التعليمية بحثا عن حل لهذا الملف، فيما صعدت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” من جهتها، بإعلانها تمديد الإضراب عن العمل إلى غاية يوم 28 أبريل الجاري، كما مددت مدة الإنزال الوطني في الرباط إلى غاية 26 من الشهر ذاته.

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