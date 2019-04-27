الجزائر.. ”بن صالح“ يقيل الأمين العام للرئاسة

هبة بريس - وكالات

أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم السبت، الأمين العام للرئاسة حبة العقبي، في قرار مفاجئ.

وعين بن صالح، الأمين العام لوزارة الخارجية، نور الدين عيادي، أمينًا عامًا جديدًا لرئاسة الجمهورية، خلفًا للعقبي.

واللافت أن حبة العقبي، كان قد أشرف على مشاورات سياسية دعت إليها الرئاسة قبل أيام، وشهدت مقاطعة واسعة من لدن الأحزاب والمجتمع المدني.

وربما يؤشر القرار الجديد على ترقب قرارات جديدة في القصر الرئاسي، خاصة أن حبة العقبي محسوب منذ عقدين على الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ويوصف بأنه قناة الاتصال الوحيدة بين الرئاسة وحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

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