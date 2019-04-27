راعي أغنام يقتل طفلا بسبب نعجتين في مصر!

هبة بريس - وكالات

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة في مصر، بإلقاء القبض على راعي أغنام وإيداعه السجن لأربعة أيام على ذمة التحقيق، إثر اتهامه بقتل طفل عمره 10 سنوات.

ويعتقد أن الراعي أقدم على قتل الطفل المدعو، إبراهيم، بعد أن اتهمه بسرقة نعجتين يرعاهما، في مدينة أبو النمرس، بينما أمرت النيابة العامة بتشريح جثة الطفل الذي قتل بسبب الضرب.

وكانت الشرطة المصرية قد تلقت بلاغا عاجلا حول مقتل إبراهيم، الذي نقل على عجل إلى المستشفى وفارق فيه الحياة، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم اعتدى بالضرب على الطفل، عقب اختفاء نعجتين من قطيع الأغنام التي يرعاها، حيث اعتقد أن “المتوفى يعرف مكانهما، وأن شخصا آخر ساعده في سرقتهما”.

كما أكد عدة شهود عيان وقوف الراعي وراء حادثة الاعتداء على الطفل، والتي أدت إلى وفاته.

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