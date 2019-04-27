ضبط 6.5 كغ من المتفجرات بحوزة مشبوه في سريلانكا

هبة بريس - وكالات

أوقفت القوات البحرية السريلانكية في مدينة ترينكومالي اليوم السبت رجلا بحوزته حوالي 6.5 كغ من المتفجرات، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة في البلاد بعد اعتداء الفصح الدامي.

وذكرت قناة News 1st التلفزيونية أن قوات الأمن عثرت، أثناء عمليات البحث والمداهمة على 51 قطعة من مادة شديدة الانفجار ووزن كل منها حوالي 130 جراما، و8 أمتار من الفتيل و215 صاعقا وتم تسليم الموقوف ودراجته النارية والمتفجرات التي في حوزته للشرطة.

وقتل 359 شخصا على الأقل وأصيب 500 آخرون بسلسلة تفجيرات دموية هزت عددا من الكنائس والفنادق في عاصمة سريلانكا كولومبو وضواحيها الأحد الماضي، في أسوأ اعتداء إرهابي منذ 11 سبتمبر 2001.

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