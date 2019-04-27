الملك يهنئ رئيس الجمهورية الطوغولية بمناسبة عيد استقلال بلاده

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة الى السيد فور إيسوزيما غناسينغبي رئيس الجمهورية الطوغولية ، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات ، للسيد إيسوزيما غناسينغبي بموفور الصحة والسعادة ، وللشعب الطوغولي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية “لقد أضفت روابط الأخوة والتضامن العريقة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية الطوغو ، دينامية نموذجية على علاقاتهما في مختلف الميادين.

وإذ أشيد بهذه الدينامية ، فإنني أؤكد لفخامتكم حرصي القوي على العمل ، سويا معكم ، من أجل المضي قدما في تعزيز التعاون المغربي الطوغولي، والارتقاء به إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد ومفيدة للطرفين، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين ، وبما يسهم في تحقيق وحدة قارتنا وتقدمها وازدهارها”.

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