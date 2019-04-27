الجديدة .. توقيف 6 أشخاص كسروا زجاج عشر سيارات وحافلة

هبة بريس

تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة،صباح اليوم السبت، من توقيف ستة أشخاص، من ضمنهم ثلاثة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وتبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيهم الستة بعدما دخلوا في شجار على مستوى أحد الأحياء السكنية بمدينة الجديدة، والذي تطور إلى تبادل للعنف بواسطة أسلحة بيضاء والسرقة والرشق بالحجارة، مما نجم عنه تكسير زجاج عشر سيارات ومركبات خاصة، من ضمنها حافلة للنقل الجماعي للركاب.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم على التوالي تحت المراقبة بالنسبة للقاصرين، وتحت تدبير الحراسة النظرية بالنسبة للمشتبه فيهم الراشدين، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الجرائم.

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