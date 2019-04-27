ضبط أجنبي رفقة فتاة بشقة بحي تدارت بأكادير

نُشر بتاريخ :  2019-04-27 - 13:57
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

اعتقلت مصالح الأمن بمدينة أكادير، عشية أمس الجمعة، فتاة رفقة أجنبي من خلال مداهمة شقة للدعارة في حي تدارت شمال أكادير.

وأوردت المصادر أن توقيف المتهمين جاء بناء على توصل المصالح الأمنية بإخبارية تفيد تواجد فتاة رفقة أجنبي داخل الشقة في إحدى الإقامات في الحي المذكور، ليتم اقتحامها، حيث ضبط الجميع في حالة مخلة للآداب، ليتم اقتيادهم إلى مقر الدائرة الأمنية بأنزا من أجل الاستماع إليهم في محضر قانوني قبل عرضهم على أنظار النيابة العامة.

وكانت نفس الشقة موضوع شكايات من طرف ساكنة الاقامة، قبل ان يتم تفعيلها عشية أمس الجمعة واعتقال الجناة، أحدهما من جنسية بلجيكية رفقة فتاة عشرينية تتحدر من اقليم تارودانت.

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