تارودانت: افتتاح الملتقى الجهوي التوجيهي في نسخته الخامسة بالكردان‎

تم عشية الجمعة 26 أبريل 2019، افتتاح فعاليات النسخة الخامسة للملتقى الجهوي التوجيهي المدرسي والجامعي والمهني بجماعة الكردان إقليم تارودانت، المنظم من طرف مؤسسة الزاوية للتنمية والتعاون على مدى يومي 26 و27 أبريل الجاري.

وتعرف النسخة الخامسة على غرار النسخ السابقة للملتقى مشاركة مجموعة متنوعة من المؤسسة التربوية العمومية و المعاهد الخاصة، والتي ستمكن تلامذة منطقة الكردان وضواحيها من التزود عن قرب بالمعلومات اللازمة والتوضيحات الكفيلة بتمكينهم من استكمال مسارهم المدرسي أو العالي أو المهني، والولوج بسلاسة إلى المؤسسات والمعاهد التربوية الملائمة لتطلعاتهم وقدراتهم العلمية سوءا كانوا حاصلين على شهادة البكالوريا أو لا.

وفي تصريح لجريدة هبة بريس، أكد يوسف الجبهة رئيس مؤسسة الزاوية للتنمية والتعاون بالكردان، أن برنامج عمل المؤسسة في عدد من القطاعات التربوية كان جد مثمر، حيث مكن من تحقيق مجموعة من الانجازات المهمة، والتي ساهمت إلى حد كبير من إخراج المنطقة من عزلتها وانفتاحها على محيطها الخارجي، مستعرضا حصيلة سنوات من العمل البناء في المجال الثلاميذي والطلابي، الشيء الذي أعطى للمنطقة إشعاعا ثقافيا وتربويا شجع شركاء مؤسسة الزاوية في المشاركة في كل الدورات المنظمة.

كما أضاف أن عمل مؤسسة الزاوية للتنمية والتعاون بالكردان وشركائها لا يقتصر فقط على المجال التربوي التلاميذي، بل أن المؤسسة انخرطت بشكل جدي في المجال التنموي الشامل لمنطقة الكردان الكبير، من خلال التزامها في عدة مجالات حيوية بالمنطقة، سواء منها المجال الصحي عبر بناء مستشفى محلي متكامل، آو المجال الرياضي عبر دعم عدد من الأندية الرياضية والمساهمة في تجهيز عدد من المرافق الرياضية المحلية، أو مجال التعليم عبر الإشراف المباشر ودعم عدد من المؤسسات التربوية بالمنطقة، أو دعم البحث العلمي أو المساهمة في تعزيز البنية التحتية المحلية …، وغيرها من الانجازات التنموية ذات النفع العام الذي يشمل كل ساكنة منطقة الكردان ونواحيها.

هذا ويراهن منظمو الملتقى في نسخته الخامسة على أن تتوسع دائرة التلاميذ والطلبة الذين سيستفيدون مما سيقدمه الملتقى من توجيه، كما يراهنون على جودة وفعالية المعلومات المقدمة، ولذلك رفعوا هذه السنة شعار “جميعا من أجل توجيه منتج وفعال”، في سبيل تمكين التلاميذ والطلبة من اختيار المسار الصحيح لمشوارهم المستقبلي الدراسي والمهني، وأيضا الاستفادة من برنامج الملتقى الغني طيلة يومي الجمعة 26 والسبت 27 من أبريل الجاري

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