قتلى في عملية اختطاف في نيجيريا

هبة بريس - وكالات

قتل مسلحون اثنين من رجال الشرطة وخطفوا اثنين من موظف ي شركة (شل) البريطانية الهولندية للنفط في جنوب نيجيريا، بحسب ما أعلنت الشرطة النيجيرية اليوم السبت.

أوضح رئيس الشرطة في ولاية ريفرز، اوموني نامدي، أن مسلحين هاجموا أول أمس الخميس، في منطقة روموجي غير البعيدة من مدينة بورت هاركورت، حافلة صغيرة كان على متنها موظفون في شركة (شل) ويحرسها عناصر شرطة.

وأضاف المصدر ذاته أن المسلحين قتلوا شرطيين اثنين قبل مغادرتها المكان ومعهما موظفان اثنين لم يتم تحديد جنسيتهما.

وقال رئيس الشرطة “سنقوم بكل جهودنا الممكنة لتأمين تحريرهما”، مذكرا بحوادث اختطاف سابقة لموظفين في شركات نفطية تم الإفراج عنهم مقابل فديات بعد أيام قليلة من اختطافهم.

وأكد الفرع النيجيري لشركة (شل) وقوع الهجوم واختطاف موظفين اثنين لديها، من دون معلومات إضافية.

وفي ولاية ريفرز اوموني نامدي أيضا، هاجم مسلحون حافلة أول أمس، وقتلوا سائقها واختطفوا 12 راكبا جرى بحسب الشرطة تحريرهم بعد ساعات من ذلك.

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