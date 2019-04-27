الاحتفال بذكرى تأسيس التعاون الوطني بمراكش

ضاهر محمد ؛ مراكش

تخليدا للذكرى الثانية والستين لتأسيس التعاون الوطني، نظمت المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بمراكش بمعية جمعيات المجتمع المدني الشريك، احتفالا كبيرا بهده المناسبة تخلله مهرجان للحلاقة والتجميل تحت شعار الحلاقة والتجميل بين الحرفية والابداع، بمركز التكوين المهني امرشيش امس الجمعة 26 أبريل 2019 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.

وتميز الحفل بترأسه من طرف كريم قسي الحلو والي جهة مراكش اسفي، الذي قام بزيارة للمركز ومرافقه حيث أعطيت له شروحات عن مختلف التخصصات والشعب المدرسة به، وبعد ذلك حضر مختلف فقراته التي تضمنت، افتتاحا بآيات بينات من الذكر الحكيم تم النشيد الوطني بعده كلمة كمال فهد المنسق الجهوي للتعاون الوطني و كلمة للجمعيات المستفيدة من الدعم الخاص بتمدرس الاطفال في وضعية اعاقة.

كما تخلل الحفل عرض للأزياء وفنون للحلاقة والتجميل التي تعتبر من المواد المدرسة بمختلف مراكز التربية والتكوين مرفوق بوصلات موسيقية متنوعة، بعده تم توزيع الجوائز والشواهد التقديرية للجمعيات الشريكة في المهرجان و لمختلف المشاركين المغاربة والأجانب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0