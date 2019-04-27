استثمارات جهة الدار البيضاء –سطات .. حصة الأسد للتكوين والإسكان

نُشر بتاريخ :  2019-04-27 - 11:50
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هبة بريس

صادقت اللجنة الجهوية للاستثمار بالدار البيضاء – سطات ،أمس الجمعة، على مشاريع بقيمة 107 مليون درهم ، تهم على الخصوص قطاعي التكوين و الإسكان.

و أفاد بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار بأن اللجنة ،التي اجتمعت برئاسة والي الجهة ، تدارست 17 مشروعا في عمالة المحمدية ، و عمالة مقاطعة عين الشق.

وأوضح المصدر ذاته أن قطاعي التكوين والإسكان استأثرا بحصة الأسد ، بنسبة بلغت على التوالي 44 و 46 في المائة ، من مبالغ الاستثمار المعتمدة ، مع خلق 210 فرصة عمل مباشرة.

و يأتي انعقاد هذا الاجتماع ، يضيف البلاغ ، في سياق تنشيط الاستثمار وخلق فرص الشغل.

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