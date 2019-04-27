فاجعة بركان .. الضحايا كانوا ينوون الهجرة الى اسبانيا من الناظور

هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بإقليم بركان أن 16 من الأشخاص المرشحين للهجرة السرية المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لقوا مصرعهم، صباح يومه السبت 27 أبريل 2019، فيما أصيب 17 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، إثر سقوط عربة من الحجم المتوسط كانت تقلهم في مجرى قناة للري متواجدة بالطريق الثانوية الرابطة بين السعيدية والناظور على مستوى جماعة العثامنة، دائرة أحفير، إقليم بركان.

وأفاد مصدر مطلع، أن المهاجرين الضحايا كانوا في طريقهم الى قرية اركمان، حيث تنتظرهم أفراد عصابة مختصة في الهجرة السرية لنقلهم الى الديار الاسبانية.

واضاف ذات المصدر، أن سائق العربة المذكورة، فر بعد الحادث، مشيرا الى أن المصالح الامنية باشرت تحقيقاتها وأبحاثها المكثفة لإيقافه والكشف عن باقي تفاصيل الواقعة وأفراد العصابة.

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