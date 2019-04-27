بوتين: انتصار الأسد أمر واقعي

هبة بريس - وكالات

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحكومة السورية خرجت منتصرة من الصراع في البلاد، لكنها لا تفرض شروطا على المعارضة بشأن اللجنة الدستورية وليست هي من يعرقل تشكيل هذه اللجنة.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات منتدى “الحزام والطريق” في العاصمة الصينية بكين اليوم السبت: “المعارضة السورية تعتبر أن حكومة الرئيس بشار الأسد منتصرة وهذا الأمر صحيح وواقعي”، لكن هذه الحكومة لا تحاول فرض موقفها فيما يتعلق بقوام اللجنة الدستورية.

وأشار بوتين إلى أن “الاتهامات الموجهة للرئيس الأسد في عرقلة انطلاق عمل لجنة الإصلاحات الدستورية عارية عن الصحة… ولا يحق لأحد القول إن الأسد يتهرب من تشكيل هذه اللجنة”، مضيفا: “أستطيع القول إن المعارضة هي من يعرقل ذلك”.

كما عزا الرئيس الروسي تعثر تشكيل اللجنة الدستورية أيضا إلى وجود “ضغـط خـارجي”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0