ولي العهد الأمير مولاي الحسن في زيارة للمنطقة الصناعية للجرف الأصفر

أحمد مصباح – الجديدة

عاش إقليم الجديدة، أول أمس الخميس، حدثا متميزا، يكمن في الزيارة التاريخية التي قام بها ولي العهد الأمير مولاي الحسن، إلى المنطقة الصناعية للجرف الأصفر، حوالي 15 كيلومترا جنوب عاصمة دكالة، وتحديدا إلى المركب الصناعي، التابع للمكتب الشريف للفوسفاط، حيث اطلع على مراحل التصنيع والإنتاج، وقدمت لسموه شروحات مستفيضة من قبل المدير العام للمجمهع الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب.

وكان سمو الأمير مرفوقا بزملائه في الدراسة، خلال هذه الزيارة الميدانية، التي تم التحضير لها بعناية، والتي تأتي بعد زيارتين لولي العهد مولاي الحسن إلى ميناء طنجة المتوسط، ومناجم استخراج الفوسفاط بخريبكة.

هذا، وتندرج الزيارة الميدانية التي قام بها سمو الأمير رفقة زملائه في الدراسة، إلى المنطقة الصناعة للجرف الأصفر بإقليم الجديدة، في إطار الأنشطة الموازية التي تشرف عليها المدرسة المولوية “الأميرية” بالقصر الملكي بالرباط، والتي يستفيد منها ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

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