نيوزيلندا.. تدابير جديدة بالمساجد في رمضان

هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندا، مصطفى فاروق، إلغاء فعاليات الإفطار الجماعي خلال شهر رمضان، في مساجد البلاد.

وأوضح فاروق أن الخطوة تأتي في إطار تدابير إضافية، بهدف توفير الأمن للمصلين طوال شهر الصيام، بحسب ما نقله راديو نيوزيلندا.

وأضاف فاروق أن التدابير الجديدة اتخذت بالتعاون مع الشرطة النيوزيلندية، التي شكرها على دعمها.

وتابع قائلًا: “عيّنا مسلمًا يعمل في الجيش النيوزيلندي سيساعدنا في تنسيق شؤون الأمن في المساجد بعموم البلاد”.

وأشار إلى إلغاء فعاليات كانت تقام في الأعوام السابقة، وعلى رأسها موائد الإفطار الجماعي، التي كانت تُقام في عموم مساجد نيوزيلندا.

ولفت إلى إلغاء فعاليات كانت مقررة في 10 مساجد نهاية الأسبوع، وتأجيل فعالية “أيام المسجد المفتوح”، التي تعرف النيوزيلنديين بالإسلام، إلى يونيو القادم.

واستطرد: “لا ندري كيف سنشكر النيوزيلنديين، لكن لدواعي أمنية لا يمكننا إحضار الناس إلى مساجدنا حاليًّا”.

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