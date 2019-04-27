الكرملين: بوتين لا ينام!

هبة بريس - وكالات

رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مازحا على سؤال حول موعد ومكان نوم بوتين دائم التنقل بالقول، إن الرئيس ليس لديه من الوقت للنوم لأنه غارق في العمل على مدار الساعة.

وقال بيسكوف حول جدول عمل بوتين الذي زار خلال أيام بطرسبورغ غربي البلاد، وتشيتا وفلاديفستوك في أقصى شرقها الذي تفصله عن موسكو 11 ساعة طيران قبل أن يتابع إلى بكين: “بوتين لا ينام ويعمل دوما”.

ففي ليلة الخميس، ترأس بوتين اجتماعا في تشيتا، بحث خلاله حرائق الغابات في منطقة ما وراء البايكال، وكلف المسؤولين هناك بإغاثة المنكوبين وتعويضهم بمنازل وممتلكات جديدة، وقبل ذلك كان في زيارة عمل لبطرسبورغ شمال غربي روسيا.

ومن تشيتا، توجه إلى فلاديفستوك على حدود اليابان للقاء قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قبل أن يغادر نهار الجمعة إلى بكين للمشاركة هناك في أعمال منتدى “حزام واحد، طريق واحد” الاقتصادي الدولي.

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