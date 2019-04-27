حمد الله قريب من تدعيم صفوف الأسود من جديد

هبة سبور

كشفت العديد من التقارير الصحفية أن الغوليادور عبد الرزاق حمد الله سيعود للمنتخب الوطني المغربي من جديد بعد طي الخلاف بينه وبين الناخب الوطني هريفي رونار .

وحسب نفس التقارير : فالناخب الوطني قرر منح فرصة جديدة لمهاجم النصر السعودي من أجل العودة إلى للأسود ،استعدادًا لأمم إفريقيا 2019 في مصر .

وسيكون رونار مجبرا على إستدعاء حمد الله في ضل تألقه الكبير في الدوري السعودي،ورغبته في تعزيز تركيبته البشرية بلاعب قناص في كأس إفريقيا 2019 ،بعد تراجع أداء خالد بوطيب لاعب الزمالك وأيوب الكعبي الممارس بالدوري الصيني.

ويتصدر المحترف المغربي، حاليًّا صدارة ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 29 هدفًا،ويبصم على أحسن مواسمه الإحترافية.

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