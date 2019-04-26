بالفيديو.. الأمن السريلانكي يعثر على مخبأ “داعش” للأسلحة

هبة بريس ـ وكالات

عثرت قوات الأمن السريلانكية، خلال عملية ضد مسلحي “داعش”، على مخزن يحوي متفجرات ومواد أخرى مهيأة لاستخدامها في العمليات الإرهابية.

وأظهر فيديو نشرته قنوات الإعلام المحلية، عناصر الأمن أثناء التفتيش وعثورهم على ملابس وراية التنظيم، ومواد تدخل في تحضير متفجرات وقنابل يدوية الصنع، كما عثرت القوات الأمنية على ما يقرب من 100 قطعة من الكرات المعدنية تستخدم في زيادة حجم الضرر الناتج عن التفجير، وكذلك درونات ومتفجرات مخصصة لها، وبينها حزام ناسف.

واندلعت اشتباكات بين المسلحين وقوات الأمن لدى محاولة الأخيرة تفتيش أحد المباني المجاورة، سمع على إثرها صوت 3 تفجيرات.

وأسفرت ثمانية تفجيرات في العاصمة كولومبو ومدن مجاورة، يوم الأحد استهدفت ثلاث كنائس وأربعة فنادق، عن مقتل ما لا يقل عن 359 شخصا وإصابة أكثر من 520 آخرين، وتزامنت هذه التفجيرات مع احتفالات عيد الفصح لدى المسيحيين.

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