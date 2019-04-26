الـوداد ينتصر بصعوبة علـى “صـن داونز”

نُشر بتاريخ :  2019-04-26 - 22:17
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هبة بريس ـ القسم الرياضي

انتصر فريق الوداد البيضاوي على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم الجمعة، بهدفين لهدف في مباراة ذاهب نصف نهائي دوري الأبطال التي أجريت في ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وسجل الهدف الأول للوداد صلاح الدين السعيدي بعد سيل من المحاولات الضائعة في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

لكن الفريق الضيف لم يكن سهل الانصياع للوداد وشكل خطرا كبيرا مستغلا الهجمات المرتدة والكرات الثابتة، فتمكن من التعديل في الدقيقة 42.

ومع بداية الشوط الثاني نجح بديع أووك في هز شباك صن داونز مستغلا تسديدة من إسماعيل لحداد ارتدت من يدي الحارس في الدقيقة 47.

وستكون أمام الوداد مهمة جد صعبة في الإياب هناك في جنوب افريقيا لأجل الحفاظ على تقدمه والتأهل إلى النهائي بعد أن ضيّع فرصة استغلال عاملي الأرض والجمهور لتسجيل حصة كبيرة.

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