الدرك يداهمُ محلًّا ويحجز كمية كبيرة من “القرقوبي” ضواحي خريبكة

نُشر بتاريخ :  2019-04-26 - 21:37
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ خريبكة

انتهت عملية مداهمة رجال الدرك لمحل بيع الهواتف، بحطان ضواحي خريبكة بتوقيف ثلاثيني، وحجز كمية مهمة من الحبوب المهلوسة، كان صاحب المحل بصدد ترويجها بالمنطقة.

وذكرت مصادر محلية أن رجال الدرك تحركوا صوب المحل بعد توصلهم بإخبارية تفيد باستغلال المحل لترويج “القرقوبي”، الشيء الذي تم ضبطه خلال المداهمة، مع توقيف صاحبه وحجز كمية من “القرقوبي”.

وأكدت ذات المصادر أن مصالح الدرك حررت محضرا رسميا في الواقعة، و وضعت المتهم تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في حوادث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

اندلاع حريق في مصنع صواريخ “سارمات” الباليستية وسط روسيا

قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إن حريقًا اندلع على سطح أحد مباني مصنع “كر…