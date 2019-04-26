الدرك يداهمُ محلًّا ويحجز كمية كبيرة من “القرقوبي” ضواحي خريبكة

هبة بريس ـ خريبكة

انتهت عملية مداهمة رجال الدرك لمحل بيع الهواتف، بحطان ضواحي خريبكة بتوقيف ثلاثيني، وحجز كمية مهمة من الحبوب المهلوسة، كان صاحب المحل بصدد ترويجها بالمنطقة.

وذكرت مصادر محلية أن رجال الدرك تحركوا صوب المحل بعد توصلهم بإخبارية تفيد باستغلال المحل لترويج “القرقوبي”، الشيء الذي تم ضبطه خلال المداهمة، مع توقيف صاحبه وحجز كمية من “القرقوبي”.

وأكدت ذات المصادر أن مصالح الدرك حررت محضرا رسميا في الواقعة، و وضعت المتهم تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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