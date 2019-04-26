اندلاع حريق في مصنع صواريخ “سارمات” الباليستية وسط روسيا

هبة بريس ـ وكالات

قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إن حريقًا اندلع على سطح أحد مباني مصنع “كراسماش” للمعدات بمدينة كراسنويارسك وسط البلاد، وهو المصنع الذي ينتج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات “سارمات” الجديدة وصواريخ “سينيفا” الباليستية التي تنطلق من الغواصات.

وقال بيان لمكتب الوزارة في المدينة، نقلته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، : “سطح أحد مباني مصنع (كراسماش) تشتعل فيه النيران”، وتتواصل عمليات الإطفاء بحسب “سبوتنيك”.

ونقلت سبوتنيك عن مصدر في أجهزة الطوارئ بالمدينة لم تسمه إن المساحة الإجمالية التي اشتعلت فيها النيران وصلت إلى 5 آلاف متر مربع من المصنع وانهار جزء من السطح، فيما تم تصنيف الحريق على الدرجة الرابعة من ناحية صعوبة إطفائها، وهي أعلى درجة لتصنيف الحرائق في المدينة.

ونقلت الوكالة عن مصدر آخر قوله إن ورش تجميع صواريخ “سارمات” وصواريخ “سينيفا” تقع على بعد نحو كيلومتر واحد من المبنى المشتعل في المصنع التابع لوكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، ولا يشكل احتمال انفجار تلك الصواريخ أي تهديد إذ إنها غير مزودة برؤوس حربية.

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