تفعيل ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد بجهة مراكش اسفي

هبة بريس ـ مراكش

احتضن مقر ولاية جهة مراكش، صباح اليوم الجمعة، لقاء لتفعيل ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية، الذي ترأسه الوالي المدير العام للجماعات المحلية وكريم قسي لحلو والي الجهة والعامل مدير التكوين الإداري والتقني وعمال أقاليم الجهة والكتاب العامين لاقاليم الجهة ورؤساء المجالس الجماعية المعنية بالشبابيك الموحدة للتعمير ومديري الوكالات الحضرية ورئيس وأعضاء المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين ورئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين وممثلي المكتب الجهوي للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية.

وأكد بلاغ لولاية الجهة، أن هذا اللقاء يعتبر المحطة الرابعة للقاءات في هذا الشأن بعد جهة الدار البيضاء-سطات، الرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وذلك بعد اعلان المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، عن مواصلة ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية، كرافعة لتبسيط ورقمنه المساطر، وذلك بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة.

وتروم هذه المنصة حسب ذات البلاغ، الى توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين، وبدء من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضاءها إلكترونيا.

ومن أجل ضمان التزام المتدخلين بالأهداف المسطرة، وخلق مناخ تنافسي بين الجماعات من أجل تجويد الخدمات الموجهة للمرتفقين، ستقوم المديرية العامة للجماعات المحلية بنشر تقرير دوري يهم ترتيب الجماعات وفق مؤشرات أدائها وذلك على موقع البيانات المفتوحة

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