اعفاء كولونيل بمطار محمد الخامس ووضع دركيين اثنين سجن العرجات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس ان زيارة مفاجئة للجنة دولية كندية حلت بمنطقة الشحن داخل مطار محمد الخامس التابع لمنطقة النواصر ، عجلت باعفاء كولونيل والحاقه بالقيادة العليا في انتظار اتخاذ قرارات تأذيبية في حقه، في الوقت الذي وضع فيه دركيين اثنين سجن العرجات بسلا في انتظار عرضهما على القضاء العسكري من اجل مانسب اليهما، سيما وأن فريق اللجنة وقف على مجموعة من الاخطاء المهنية تتعلق بالتقصير في المهام ومخالفة الضوابط العسكرية.

وزادت ذات المصادر ان اعضاء اللجنة القادمين من كندا قد حطوا الرحال بمنطقة الشحن للتأكد من مدى جاهزية الاجهزة الامنية في مراقبة البوابة الدولية، واثناء تفقدهم لمرافق المطار وخاصة بمنطقة الشحن، سجلوا غياب دركيين اثنين احدهما عن المكان المخصص للحراسة، والاخر كان عليه التواجد بالمدرج اثناء وصول شاحنات الشحن، الامر الذي جعل افراد اللجنة ينجزون تقريرا مفصلا حول الواقعة، جعل القيادة العليا تسارع الى فتح تحقيق فوري، انتهى باعفاء الكولونيل المسؤول بالمطار ووضع احالة اثنين على سجن العرجات، على اثر التقصير بواجبهم المهني على مستوى منطقة الشحن داخل المطار، هذه المنطقة التي اوكلت عملية مراقبتها في الاونة الاخيرة لجهاز الدرك الملكي بمعية عناصر الامن.

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