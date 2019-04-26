لص يسرق 11 قطعة سلاح من مركز للشرطة في نيوزيلندا

هبة بريس - وكالات

قالت شرطة نيوزيلندا اليوم الجمعة إن لصًا سرق 11 قطعة سلاح من مركز للشرطة بعضها تم تسليمه للسلطات بعد حادث إطلاق النار على مسجدين في كرايستشيرش في الشهر الماضي.

وتبحث الشرطة عن المشتبه به الذي فر بعدما شاهده ضابط في فناء المركز في مدينة بالمرستون نورث في الجزيرة الشمالية، وعُثر في وقت لاحق على السيارة التي استخدمها في الهروب.

وأوضحت سارة ستيوارت قائدة الشرطة في بيان حول السرقة التي وقعت أمس الخميس أن ”11 قطعة سلاح مفقودة كانت موجودة في مكان تخزين وعرض“.

وأضافت ”يجب أن أوضح أنها ليست أسلحة نارية خاصة بالشرطة، إنما مجموعة أسلحة تمت حيازتها كمعروضات أو سُلمت للتخلص منها، أشعر بقلق شديد بشأن ما حدث، هذا أمر غير مقبول“.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0