مروجين للمخدرات في قبضة أمن ولاية فاس

ع محياوي – هبة بريس

تمكنت مختلف المصالح الأمنية لولاية أمن فاس، في إطار عملها الأمني الحثيث الهادف إلى محاربة الجريمة بشتى أنواعها وخاصة منها ترويج وحيازة المخدرات بشتى أنواعها، منذ بداية الأسبوع المنصرم، في عمليات أمنية منعزلة من حيث الزمان والمكان، شملت مختلف أحياء المدينة، من حجز ما يناهز (10) عشرة كيلوغرام و300 غرام من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى (01) كيلو غرام و500 غرام من مخدر الكيف.

وفي هذا الصدد، قامت عناصر الشرطة لمنطقة عين قادوس بندباب مدعومة بفرق الأبحاث والتدخل،بإلقاء القبض على شخصان يبلغان من العمر 40 و 17 سنة، من أجل تورطهما في قضية تتعلق بحيازة و ترويج المخدر الكيف.

و جاءت عملية إيقاف المشتبه فيهما، بعدما توصلت مصالح الشرطة بمعلومات تفيد تواجد شخصان بالحي الحسني يقومان بترويج مخدر الكيف، حيث تمت مباغتة المعنيان بالأمر وضبط بحوزة أحدهما حقيبة بلاستيكية بداخلها 14 باقة من سنابل الكيف، وزنها الإجمالي حوالي (01) كيلو غرام و500 غرام من مخدر الكيف.

وفي نفس السياق، تمكنت العناصر الأمنية العاملة بنفس المنطقة، من وضع حد لنشاط الملقب” سحيتة” من ذوي السوابق القضائية، حيث تم إيقاف المعني بالأمر على متن دراجة نارية من الحجم الكبير نوع SH وبحوزته (04) أربع كيلوغرامات ونصف كيلوغرام من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى ميزان إلكتروني، وهاتفين نقالين يستعملون في هذا النشاط المحظور، ومبلغ مالي قدره 267 درهم متحصل عليه من عملية البيع.

وفي إطار نفس العمليات، تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ، في عمليتين أمنيتين متفرقين، من توقيف ثلاثة أشخاص وبحوزتهما (05) كيلوغرام و (800) غرام من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى هواتف محمولة، تم حجزها لفائدة البحث.

ومن أجل تعميق البحث، تم إشعار النيابة العامة المختصة، حيث أمرت بإحالة المشتبه فيهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لاستكمال البحث الذي يجري تحت إشرافها، لمعرفة مدى تورطهم في قضايا مماثلة، فيما تبقى الجهود والعمليات الأمنية متواصلة من أجل مكافحة ظاهرة ترويج المخدرات، وتوقيف جميع الأشخاص المحتـمل تورطهم في هذه القضايا.

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