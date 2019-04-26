مساعد فيلانوفا: ميسي كان يرغب في الرحيل عن برشلونة

هبة سبور – متابعة

أكد جوردي رورا، مساعد تيتو فيلانوفا، مدرب برشلونة السابق، أن فيلانوفا نجح في إقناع ليونيل ميسي بالاستمرار مع النادي الكتالوني واجتمع معه قبل وفاته بـ 6 أيام لعدة ساعات متواصلة لبحث هذا الأمر مع النجم الأرجنتيني.

وكشف رورا عن اجتماع ميسي مع فيلانوفا ورغبته بالرحيل عن برشلونة في تلك الفترة، خلال مقابلة مع إذاعة «كانال برشلونة»، قائلاً: «هذا صحيح بأن ميسي فكر في الرحيل خاصة أن الأمر لم يكن واضحًا أمام بشأن استمراره رفقة برشلونة، وبالفعل هذا الاجتماع حدث واستمر لعدة ساعات، لم أكن متواجدًا معهما ولا أعرف عن أي شيء تحدثوا، ولكن الأمر المؤكد أن ميسي غير خططه».

وتابع مدرب مساعد النادي الكتالوني عن ميسي: «لحسن حظ عشاق برشلونة، ميسي قرر البقاء هنا».

ومدح رورا مدبه السابق وكشف عن شخصيته في الذكرى الخامسة لوفاته، قائلاً: «كان شخصًا بسيطًا وواضحًا، ويحمل شخصية كبيرة، تجعله يقود الفريق بشكل احترافي، وهذا ما جعله مميز».

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وتحدث رورا عن فترة فيلانوفا مع برشلونة، قائلاً: «دائمًا أقول أننا جمهور عاطفي، نحن البرسا وتيتو عاش فترة صعبة ودائمًا النادي سيذكر الجهود التي قدمها».

واختتم مساعد تيتو عن انجاز تحقيق لقب الدوري برصيد 100 نقطة، قائلاً: «بالطبع كان موسمًا صعبًا ومرهقًا، ولكن الضغط الاحترافي لبرشلونة والتعايش مع الموقف يجعل الأمر قويًا، وكل شيء كان ممكنًا، واللاعبين في تلك الفترة عاشوا فترة صعبة للغاية، والحصول على 100 نقطة كان صبعًا».

جدير بالذكر أن فيلانوفا شغل منصب مساعد بيب جوارديولا وحقق 13 لقبًا قبل أن يصبح المدرب الأول لللبلوجرانا في موسم 2012-2013 ونجح في تحقيق لقب الدوري الإسباني مع برشلونة، ولكنه استقال بعدها نظرًا لسوء حالته الصحية، حتى توفي في أبريل 2014 بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

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