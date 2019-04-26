الملك يبرق الرئيس التنزاني: “متمنيانتا لشعبكم الشقيق بموصول التقدم والرخاء”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، فخامة الدكتور جون بومبي جوزيف ماغوفولي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس جوزيف ماغوفولي عن أصدق التهاني والمتمنيات بموفور الصحة والهناء، وللشعب التنزاني الشقيق بموصول التقدم والرخاء.

ونوه جلالة الملك، بنفس المناسبة، بما يجمع بين الشعبين المغربي والتنزاني من أواصر الأخوة الإفريقية والتقدير المتبادل، مؤكدا لفخامته حرص جلالته القوي ” على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز علاقات التعاون المثمر القائمة بين بلدينا في مختلف المجالات، وترسيخ نهج التشاور والتنسيق بينهما حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين، وبما يسهم في توطيد الاستقرار والتنمية المستدامة في قارتنا الإفريقية”.

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