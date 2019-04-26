بتهمة “غولن”.. أوامر باعتقال 210 من أفراد الجيش التركي

هبة بريس - وكالات

قال مكتب المدعي العام في إسطنبول، الجمعة، إنه أمر بإلقاء القبض على 210 من أفراد الجيش للاشتباه في صلتهم بشبكة تحملها أنقرة مسؤولية تدبير انقلاب فاشل عام 2016.

وذكر المكتب أن المشتبه فيهم من القوات الجوية والبحرية والبرية فضلا عن خفر السواحل ومن بينهم 5 برتبة كولونيل و7 برتبة لفتنانت كولونيل و14 ميجر و33 برتبة كابتن.

وتابع أن الأفراد يشتبه في أنهم من أنصار رجل الدين، فتح الله غولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة.

وتتهم السلطات التركية غولن بتدبير محاولة انقلاب قبل 3 سنوات. وينفي الرجل، الذي يعيش في أميركا منذ حوالي 20 عاما، أي دور له في العملية.

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