الملك يراسل عاهل مملكة الأراضي المنخفضة والملكة ماكسيما: تهانينا الحارة

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك ويليم ألكساندر عاهل مملكة الأراضي المنخفضة وصاحبة الجلالة الملكة ماكسيما، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات لصاحبي الجلالة بموفور الصحة والهناء ، وللشعب الهولندي الصديق باطراد التقدم والرفاه.

وأشاد جلالة الملك بما يجمع بين الأسرتين الملكيتين، وبين الشعبين من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل ، مؤكدا حرص جلالته على مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز علاقات التعاون المثمر التي تربط البلدين ، والمضي بها صوب آفاق أرحب، لما فيه صالحهما .

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