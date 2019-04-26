المغرب يسلم روسيا مطلوبا بتهم الانتماء للجماعات المسلحة

نُشر بتاريخ :  2019-04-26 - 11:09
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هبة بريس - وكالات

سلمت السلطات المغربية موسكو اليوم الجمعة مواطنا من سكان جمهورية داغستان الروسية، مطلوبا بتهمة الانتماء للجماعات المسلحة.

وورد في بيان صدر عن النيابة العامة الروسية، أن رمضان سلاموف المولود في داغستان، قد انضم لإحدى الجماعات المسلحة عام 2016، وبعدما انفضح أمره تمكن من الإفلات من أجهزة الأمن، وصدرت بحقه مذكرة ضبط وإحضار دولية.

وتم توقيف سلاموف في المغرب، حيث وجهت النيابة العامة الروسية في غشت 2018 طلبا لوزارة العدل المغربية بتسليمه للسلطات الروسية.

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