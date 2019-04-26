لزعر يعود لتشكيلة فريقه الأساسية

هبة سبور

عاد الدولي المغربي أشرف لزعر إلى التشكيلة الرسمية لنادي شيفلد وينزداي الممارس بالدرجة الأولى الإنجليزي،في اللقاء الذي جمع ناديه بنادي بريستول سيتي والتي إنتهت نتيجتها لصالح أصدقاء لزعر بهدفين لصفر.

اللاعب الشاب والبالغ من العمر 27 سنة خاض مباراته الرابعة هذا الموسم ،وغاب عن فريقه في الجولات السابقة بسبب الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق ضد برينتفود برسم الجولة 23 لدوري الدرجة الأولى الإنجليزية

يذكر أن لزعر غاب عن تشكيلة المنتخب الوطني المغربي مند مدة طويلة ويسعى من خلال تجربته الجديدة مع شيفلد للعودة إلى مستواه ونيل تقة الناخب الوطني هريفي رونار،والمشاركة في كأس إفريقيا المزمع إقامتها في مصر.

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