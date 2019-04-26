من يساند مخالفي قوانين التعمير في الهرهورة بعد عزل فوزي بنعلال؟

هبة بريس

تستمر الخروقات القانونية في التعمير والبناء في الهرهورة رغم عزل ومحاكمة رئيس مجلسها السابق فوزي بنعلال. هذا ما رصده عدد من الساكنة عند اعتراضهم على زيادة طابق علوي بدون ترخيص في مطعم وحانة فينيكس دور phénix d’or المطل على شارعها الرئيسي الذي يمر منه الملك من حين لآخر.

وكشفت المصادر من جماعة الهرهورة أن الخروقات لم تكن مرتبطة فقط بفوزي بنعلال لوحده، بل هي مستمرة إلى الآن نظرا لوجود نافذين هناك يحمون مصالح بعضهم البعض ليصبح الفساد منظومة قائمة غير مرتبطة بالأشخاص الذين يتولون رئاسة الجماعة.

كما تحدثت ذات المصادر أن صاحب المحل المذكور ينشئ حاليا طابقا علويا بدون اي ترخيص أو تصاميم موافق عليها، حاجبا بذلك الفضاء عن الساكنة المجاورة ومتحديا السلطة المحلية ومصالح التعمير بالجماعة. ورغم تقرير اللجنة الإقليمية المتعلقة بمراقبة التعمير تحت إشراف عمالة تمارة الصخيرات، والتي قامت بواجبها تجاه هذه الخروقات، من أجل إيقاف الأشغال، فإن صاحب المحل تحداها مواصلا عملية البناء دون أن يكثرت بها حسب مصادر مطلعة.

كما رصدت ذات المصادر التي فضلت عدم الإتيان على ذكرها أن هناك تمييز واضح داخل الجماعة في التراخيص، مستغربة عن سبب التأخر في إصدار قرار الهدم لبناء عشوائي مخالف لقانون وقواعد التعمير عكس مايقع لأي مواطن بسيط حيث تحضر القوة العمومية للهدم بالجرافات، وذلك كله في ظل الشعارات المرفوعة عن احترام القانون وسواسية المغاربة أمامه؟

ووضحت المصادر نفسها ذلك بكون بعض النافذين يبنون كما يشاؤون بدون ترخيص، كما يفعل صاحب المطعم المذكور حاليا، في حين تمنع الرخص عن بسطاء التجار و الساكنة في عملية بناء غير منظبطة لقواعد تصميم التهيئة للجماعة، مما يدفعها للتساؤل عن الجهات النافذة التي تسهل عملية خرق قانون التعمير وتكبل يدي السلطة المحلية والجماعة والهيئات المنتخبة وأيضا كبار رجال السلطة كعامل الإقليم والوالي، باتصالات نافذة جدا حسب ذات المصادر، تضرب بالقانون عرض الحائط وتشوه مرتكزات ومكتسبات العهد الجديد.

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