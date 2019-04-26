البحرية الملكية تقدم المساعدة لقارب صيد عانى صعوبات بعرض ساحل الجديدة

هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات تابعة للبحرية الملكية، قدمت المساعدة الثلاثاء 23 أبريل الجاري، بعرض ساحل الجديدة، لقارب صيد مغربي كان يعاني صعوبات وعلى متنه سبعة من أفراد الطاقم.

وأوضح المصدر ذاته أنه “وعلى إثر تلقي البحرية الملكية لنداء استغاثة صادر عن قارب صيد يحمل إسم “رضا 4″، توجهت ثلاث وحدات بحرية على الفور إلى عين المكان قصد مده بالمساعدة”.

وحسب المصدر العسكري، فقد تم تحديد موقع قارب الصيد، الذي عانى صعوبات على إثر مشكل تقني، ليتم قطره من طرف دورية لأعالي البحار تابعة للبحرية الملكية إلى غاية ميناء الدار البيضاء، حيث رسى في أمان تام يوم 24 أبريل الجاري.

وخلص المصدر نفسه إلى أن أفراد الطاقم السبعة عادوا جميعهم سالمين.

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