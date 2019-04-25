عاجل : الزفزافي ورفاقه يوقفون إضرابهم عن الطعام

هبة بريس ـ الرباط

أوقف معتقلو حراك الريف الموزعون مؤخرا على عدة سجون بشمال المملكة، (أوقفوا) إضرابهم عن الطعام بعد تدخل المجلس الوطني لحقوق الانسان.

وحسب ما أفادت به مصادر من عائلات بعض المعتقلين فإن هؤلاء أوقفوا إضرابهم عن الطعام بعد الاستجابة لمطالبهم ومن بينها تجميعهم في سجن واحد.

وأعلن محمد أغناج، عضو هيأة دفاع الزفزافي ورفافه عن الخبر عبر حسابه الرسمي في ” فايسبوك ” حيث قال ” أعلن مصدر مقرب من المجلس الوطني لحقوق الانسان ان معتقلي حراك الريف اوقفوا اضرابهم عن الطعام هذا المساء بعد الاستجابة الجزئية لمطالبهم وتجميعهم في زنازن بالسجون التي وزعوا عليها “.

وتابع ذات المصدر أنه يرتقب ان يتم تجميع المعتقلين في سجن سلوان بالناظور

وفي نفس السياق قالت هدى السكاكي، زوجة المعتقل الحبيب الحنودي إن ” لجنة قدمت من الرباط الى معتقلي حراك الريف بسجن طنجة 2 وتفاوضت معهم لساعات حول مطالبهم”.

وأضافت السكاكي في تدوينة فيسبوكية نقلا عن زوجها المعتقل الحبيب الحنودي ” وقد تمت الاستجابة لبعضها منها تجميعهم في سجن واحد إلى حين تحقيق جميعها، وقد ربطوا لهم الاتصال مع ناصر الزفزافي برأس الما بفاس ليتفقوا جميعا على تعليق إضرابهم.

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