ريال مدريد يواصل نتائجه المتذبذبة في عهد زيدان

هبة بريس ـ رياضة

واصل فريق العاصمة ريال مدريد نتائجه المتذبذبة في عهد مدربه الجديد-القديم الفرنسي زين الدين زيدان بسقوطه في فخ التعادل السلبي بملعب خيتافي، مساء الخميس، في ختام الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

اجرى “زيزو” ستة تبديلات على التشكيلة التي خاضت مباراة الجولة الماضية ضد أتلتيك بلباو (3-0)، أبرزها عودة الجناح الويلزي غاريث بيل، في حين جلس الثلاثي الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي مارسيلو على مقاعد البدلاء.

بهذه النتيجة بقي خيتافي في المركز الرابع المؤهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة عن إشبيلية الذي حقق فوزاً عريضاً على رايو فايكانو بخماسية نظيفة، فيما رفع الفريق الملكي رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الليغا برصيد 80 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد، وبات العملاق الكتالوني على بُعد فوز واحد من أجل التتويج رسمياً باللقب الـ26 في تاريخه.

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