سجين يفوز بجائزة “المهرجان الوطني للضحك” ببنسليمان

هبة بريس ـ الرباط

تمكن (عادل. د)، النزيل بالسجن المحلي بنسليمان، من التتويج بالجائزة الأولى للمهرجان الوطني للضحك ببنسليمان في دورته الثانية، والذي نظم يومي 23 و24 أبريل 2019 بدار الشباب بنفس المدينة، وذلك بإجماع آراء أعضاء لجنة التحكيم المكونة من عدد من الفنانين الكوميديين.

وقد عرفت المنافسات الإقصائية لهذه المسابقة مشاركة كل من النزيلين (عادل. د) و(سهيل. ر)، من أصل 15 مشاركا تقدموا للمنافسة على اللقب، حيث تمكن ممثلا السجن المحلي ببنسليمان من التأهل إلى الدور النهائي، ليكون اللقب في الختام من نصيب العرض الذي قدمه النزيل (عادل. د)، وهو العرض الذي نال استحسان وتشجيع الجمهور ولجنة التحكيم على حد سواء.

يذكر أن النزيلين معا أعضاء في الفرقة المكونة من 30 نزيلا التي تقوم بجولة فنية بعدد من المسارح الكبرى لتقديم مسرحية “مبارك ومسعود”، حيث كان العرض الأول لهذه المسرحية بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، لتنظم بعد ذلك عروض أخرى بكل من المضيق ووجدة وآيت ملول والرشيدية ومكناس وبني ملال.

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