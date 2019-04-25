شركة بريطانية تعلن عن اكتشاف الغاز الطبيعي في ضواحي جرسيف

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت الشركة البريطانية “Predator Oil & Gas “عن وجود احتياطات هامة من الغاز الطبيعي، في 4 آبار بإقليم جرسيف.

وأعلنت الشركة البريطانية في بلاغ لها، أن توقعاتها تصل إلى 474 مليار قدم مكعب في آبار جرسيف، مع امكانية وصولها إلى 943 مليار قدم مكعب من الغاز بالمنطقة، وذلك وفق تقديرات شركة “SRL Consulting Ireland Ltd” المختصة في التنقيب عن النفط والغاز.

وأوضح رئيس شركة Predator Oil & Gas، بول غريفيث، أن التوقعات تؤكد على وجود احتياطات هامة من الغاز بالمنطقة قابلة للاسترداد، مشيرا إلى أنه لا توجد أي عقبة أمام تسييل الغاز المكتشف.

وجدير بالذكر، أن تصاريح التنقيب تتواجد على بعد قرابة 100 كيلومتر من شمال غرب منطقة تندرارا، حيث تملك شركة”Predator Oil & Gas “،75في المائة من حقوق التنقيب مقابل 25 في المائة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0