12 مليون درهم لدعم مشاريع تنموية بإقليم تنغير

هبة بريس - قلعة امكونة

خلال افتتاح الدورة ال 57 للملتقى الدولي للورد العطري بالمغرب الذي ينظم تحت شعار ” تطوير وتثمين الورد العطري، رافعة للتشغيل والدينامية الاقتصادية المحلية” والذي ترأسه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيـد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رفقة حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير، تم توقيع خمس اتفاقيات شراكة بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، والمديرية الاقليمية للصحة بتنغير و المديرية الإقليمية لوزارة للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بتنغير، وثلاث جماعات ترابية بإقليم تنغير(الجماعة الترابية تودغى السفلى، الجماعة الترابية أيت الفرسي، الجماعة الترابية اميضر والجماعة الترابية امسمرير)، تهم انجاز مشاريع في قطاعات الفلاحة، البيئة، التعليم، الصحة، الماء الصالح للشرب، الكهرباء والقطاع السوسيو اقتصادي بكلفة اجمالية ناهزت أزيد من 12 مليون درهم بلغت فيها مساهمة الوكالة ما يفوق 9.6 مليون درهم.

وتضم المجموعة الاولى من هذه الاتفاقيات اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت بتكلفة مالية بلغت ستة ملايين ومئتين وثمانية وعشرين الف درهم ساهمت الوكالة بأربعة ملايين واثنين وخمسين الف درهم من أجل إنجاز مشروع يهم قطاعي الفلاحة والبيئة، واتفاقية شراكة ثانية بين الوكالة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات بتكلفة مالية بلغت ثلاثة ملايين درهم من أجل إنجاز مشروع يهم قطاعي الفلاحة والبيئة .

وفي ما يخص المجموعة الثانية من هذه الشركات تم توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر اﻷركان، عمالة اقليم تنغير، المديرية الإقليمية للصحة لإقليم تنغير، المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي لإقليم تنغير والجماعة الترابية تودغى السفلى بتكلفة إجمالية بلغت 970 الف درهم ساهمت الوكالـــة ب 600 الف درهم من أجل إنجاز مشاريع تهم قطاعات الصحة والتعليم، والماء الصالح للشرب.

واتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر اﻷركان، عمالة اقليم تنغير والجماعة الترابية أيت الفرسي بكلفة إجمالية بلغت 740 الف درهم ساهمت الوكالة ب 500 الف درهم من أجل إنجاز مشاريع تهم قطاع الماء الصالح للشرب.

واتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر اﻷركان، عمالة اقليم تنغير، المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي لإقليم تنغير والجماعة الترابية اميضر بكلفة إجمالية بلغت 1 مليون درهم ساهمت الوكالة ب 600 الف درهم من أجل إنجاز مشاريع تهم قطاعي التعليم، والماء الصالح للشرب، على ان يتم توقيع اتفاقية الشراكة الخاصة بالجماعة الترابية امسمرير بعد انعقاد دورة المجلس .

ويحظى إقليم تنغير بأهمية قصوى في الاستراتيجية التنموية للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان لكونه إقليما جديدا ذا مؤشرات سوسيو اقتصادية تستوجب دعمها وتحسينها. فمنذ انطلاق عمل الوكالة في 2012، استفادت 21 جماعة ترابية من اصل 25 جماعة تابعة لاقليم تنغير من تدخلات و مشاريع تنموية بلغ اجمالها 214 مليون درهم ساهمت الوكالة فيها ب 83 مليون درهم و استهدفت حوالي 280 الف مستفيد.

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