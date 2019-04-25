استئنافية طنجة تدين دركيين بـ 5 سنوات سجنا إثر تورطهما في تنظيم الهجرة السرية

هبة بريس مكتب طنجة

قررت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الإستئناف بمدينة طنجة إدانة دركيين إثنين يعملان بميناء طنجة المتوسط بالسجن 5 سنوات نافذا لكل واحد منهما.

وحول تفاصيل الملف فالدركيين وجهت اليهما تهم تتعلق بالنصب والإحتيال وتنظيم الهجرة السرية بعد تورطهما مع أحد منظمي الهجرة السرية حيث يقومان بتسهيل عملية عبور المهاجرين بميناء طنجة المتوسط.

وتفجرت هذه القضية بعد تقدم عدد من الأشخاص بشكايات للمصالح الأمنية بطنجة تثب تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف منظم للهجرة السرية وإثنين من الدركيين.

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